«Гуда-шоу»: вратарь «Северстали» покатался на санках и раздал подарки

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное «Гуда-шоу» после победы в домашнем матче с «Торпедо» (3:2).



Вратарь переоделся в Деда Мороза, покатался на санках по льду и раздал подарки болельщикам. Ранее после побед «Северстали» он танцевал на льду под «Макарену», играл в футбол и пил пиво, держал клюшку на голове, катался на лёдозаливочной машине и танцевал «Калинку-Малинку».



Гудачек приобрёл популярность в Youtube благодаря своим «Гудашоу» ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эребру».

Посмотреть видео также можно на канале «Северстали» в Youtube.