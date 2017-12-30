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«Гуда-шоу»: вратарь «Северстали» покатался на санках и раздал подарки

Хоккей

Вратарь «Северстали» Юлиус Гудачек устроил очередное «Гуда-шоу» после победы в домашнем матче с «Торпедо» (3:2).

Вратарь переоделся в Деда Мороза, покатался на санках по льду и раздал подарки болельщикам. Ранее после побед «Северстали» он танцевал на льду под «Макарену», играл в футбол и пил пиво, держал клюшку на голове, катался на лёдозаливочной машине и танцевал «Калинку-Малинку».

Гудачек приобрёл популярность в Youtube благодаря своим «Гудашоу» ещё во время выступления в шведском чемпионате за «Эребру».

Посмотреть видео также можно на канале «Северстали» в Youtube.

Гудачек прокатился на лёдозаливочной машине после победы «Северстали»
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