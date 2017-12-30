Сборная Канады вышла в финал Кубка Шпенглера

Сборная Канады обыграла «Маунтфилд» в полуфинале Кубка Шпенглера и вышла в финал турнира. Встреча завершилась со счётом 5:2.



Канада — «Маунтфилд» — 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

1:0 – Макинтайр (Паренто, Лапьер), 4:01.

2:0 – Макклемент (Дагостини), 15:09.

2:1 – Цингел, 15:23.

3:1 – Голубеф (Келли, Гамильтон), 23:16.

3:2 – Драгоун, 34:47, мен.

4:2 – Бойчак (Лапьер, Норо), 55:39, бол.

5:2 – Норо, 59:41, мен.



Во втором полуфинале встретяся сборная Швейцарии и «Давос». Последние два года кубок выигрывала сборная Канады.