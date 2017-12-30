Стив Мозес забил свой первый гол во второй игре после возвращения в КХЛ

Нападающий «Йокерита» Стив Мозес проводит второй матч после возвращения в КХЛ. Ранее он покинул АХЛ и подписал контракт с финской командой.



Мозес сравнял счёт в концовке третьего периода матча со «Слованом».

Мозес играл в КХЛ с 2014 года. Сначала в «Йокерите», где установил рекорд лиги по голам за сезон, забросив 36 шайб, а затем за СКА, с которым в 2017 году выиграл Кубок Гагарина. Всего в КХЛ на его счету 97 (57+40) очков в 130 матчах.

Видео гола Мозеса можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.