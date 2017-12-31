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«Вашингтон» разгромил «Нью-Джерси», на счету Овечкина 3 результативные передачи

Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра в столице США завершилась со счётом 5:2.

Том Уилсон вывел хозяев вперёд уже на третьей минуте, в середине первого периода Кристиан Юус удвоил преимущество «столичных» после передач Никласа Бекстрёма и Александра Овечкина. Эти игроки выступили ассистентами и в эпизоде с третьим голом, автором которого стал Джон Карлсон. На 45-й минуте третья передача капитана в матче помогла отличиться Мэтту Нисканену. Перед финальной сиреной Бекстрём поразил пустые ворота.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 41 очко в сезоне (24 гола и 17 передач). «Вашингтон» добился второй победы кряду.

В составе «дьяволов» по два очка в свой актив записали Трэвис Зейджак и Маркус Юханссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
5 : 2
2:1, 1:0, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Уилсон (Юус, Карлсон) – 02:26 (5x5), 2:0 – Юус (Бекстрём, Овечкин) – 11:09 (5x5), 2:1 – Мур (Зейджак, Юханссон) – 17:35 (5x5), 3:1 – Карлсон (Бекстрём, Овечкин) – 27:01 (5x4), 4:1 – Нисканен (Смит-Пелли, Овечкин) – 44:25 (5x5), 4:2 – Зейджак (Юханссон, Ватанен) – 49:00 (5x5), 5:2 – Бекстрём (Карлсон) – 59:19 (en)
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