Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Каролины»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» прервали серию из четырёх побед «Каролины Харрикейнз», обыграв гостей со счётом 3:2.



В составе «блюзменов» двумя результативными передачами отметился Алекс Пьетранджело, одна передача на счету россиянина Владимира Тарасенко, который выступил ассистентом в эпизоде со ставшим победным голом Скотта Апшолла.



В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» всухую обыграл гостей из «Миннесоты Уайлд» (3:0). Победу хозяевам обеспечили точные броски Скотта Хартнелла, Пи Кея Суббэна и Виктора Арвидссона.