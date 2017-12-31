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Передача Тарасенко помогла «Сент-Луису» выиграть у «Каролины»

Хоккей

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» прервали серию из четырёх побед «Каролины Харрикейнз», обыграв гостей со счётом 3:2.

В составе «блюзменов» двумя результативными передачами отметился Алекс Пьетранджело, одна передача на счету россиянина Владимира Тарасенко, который выступил ассистентом в эпизоде со ставшим победным голом Скотта Апшолла.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» всухую обыграл гостей из «Миннесоты Уайлд» (3:0). Победу хозяевам обеспечили точные броски Скотта Хартнелла, Пи Кея Суббэна и Виктора Арвидссона.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 1:2, 1:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бродзяк (Стин, Пьетранджело) – 00:43 (5x5), 2:0 – Берглунд (Пьетранджело, Бродзяк) – 20:42 (5x5), 2:1 – Райан – 28:00 (5x5), 2:2 – Валльмарк (Хэнифин, Ахо) – 33:58 (5x5), 3:2 – Апшолл (Шенн, Тарасенко) – 48:58 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
3 : 0
0:0, 0:0, 3:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Хартнелл (Бонино, Ирвин) – 42:23 (5x5), 2:0 – Суббэн (Ернкрок, Джохансен) – 47:50 (5x4), 3:0 – Арвидссон (Суббэн, Ернкрок) – 57:40 (en)
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