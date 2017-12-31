МЧМ-2018: Петтерссон, Миттельштадт и Далин — в топ-3 зачёта бомбардиров

В Баффало завершились матчи пятого дня молодёжного чемпионата мира. Сборная Чехии обыграла Беларусь (6:5), шведская команда разгромила Швейцарию со счётом 7:2, сборная Финляндии уверенно обыграла команду Словакии (5:2), сборная Канады сокрушила сборную Дании со счётом 8:0.

По итогам игрового дня существенные изменения претерпел зачёт бомбардиров. На первое место вышел нападающий сборной Швеции Элиас Петтерссон, набравший в трёх играх шесть (4+2) очков за результативность. Нападающий команды США Кейси Миттельштадт опустился на второе место с шестью (3+3) очками. Защитник шведской команды Расмус Далин замыкает тройку лидеров. В его послужном списке шесть результативных передач. Далин является лучшим ассистентом турнира.

В топ-20 зачёта бомбардиров входят четыре российских игрока: Артур Каюмов, Клим Костин, Владислав Сёмин и Герман Рубцов.

Сборная Швеции и сборная России в очной встрече разыграют первое место в своей группе. Матч начнётся в ночь на первое января в 04:00 мск.