Болельщик «Югры» получил от клуба путёвку на Матч звёзд КХЛ

В начале сезона ХК «Югра» совместно с партнёром клуба «Центром бронирования горячих туров» объявили о старте розыгрыша поездки в столицу Латвии на матч «Динамо» — «Югра». Туристическое агенство взяло на себя полностью расходы по перелёту, проживанию и трансферу победителя акции.

До нового года болельщики собирали билеты с домашних игр. Те, кто посетили не менее 20 матчей, испытали удачу 27 декабря на одном из домашних матчей клуба. Каждый, кто собрал и, самое главное, сохранил все 20 билетов – получил специальный купон. В перерыве игры с «Нефтехимиком» состоялся розыгрыш. Счастливым обладателем путёвки стал болельщик Денис Нургалеев. Из-за отсутствия шенгенской визы болельщик не сможет отправиться в Ригу. Поэтому «Югра» решила поощрить болельщика и отправить его в Астану на неделю звёзд хоккея-2018.

На Кубке вызова МХЛ выступят игроки «Мамонтов Югры» Денис Еркин, Владимир Гайдеик, Павел Нечистовский. А «Югру» на Матче звёзд КХЛ представит Павел Варфоломеев.