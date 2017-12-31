«Оттава» проиграла 17 из 23 матчей после перехода Мэтта Дюшейна

«Оттава Сенаторз» проиграла «Бостон Брюинз» (0:5) в очередном матче регулярного сезона НХЛ. Это поражение стало 17-м для клуба после совершения трёхсторонней сделки с участием «Нэшвилл Предаторз» и «Колорадо Эвеланш», в результате которой «Оттава» заполучила в свои ряды нападающего Мэтта Дюшейна.



Обмен Дюшейна стал самым громким переходом текущего регулярного сезона НХЛ. Канадский нападающий пополнил состав клуба в начале ноября, после чего у «сенаторов» началась чёрная полоса. «Оттава» проиграла 17 из 23 матчей, в которых принимал участие Дюшейн. В матче с «Бостоном» команда не сумела забить гол в седьмой раз в сезоне — это худший показатель по всей лиге.

С 32 очками в 37 матчах «Сенаторз» идут на предпоследнем месте в Восточной конференции. Без Дюшейна в прошлом году «Оттава» играла в финале конференции, где лишь в седьмом матче проиграла будущему обладателю кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».

Дюшейн в 23 матчах набрал 6 (3+3) очков за результативность при показателе полезности "-10". За 14 матчей в «Колорадо» канадский форвард набрал 10 (4+6) очков при показателе полезности "+1".

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