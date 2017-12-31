Лучший бомбардир «Оттавы» Стоун — о 0:5: это просто глупость, сами роем себе яму

Лучший бомбардир «Оттавы Сенаторз» Марк Стоун после поражения от «Бостон Брюинз» (0:5) прокомментировал итог матча, а также рассказал о причинах неудач клуба в текущем регулярном сезоне. Клуб проиграл 17 из последних 23 матчей.

«Оттава» проиграла 17 из 23 матчей после перехода Мэтта Дюшейна

«Полагаю, что всё начинается с самого верха. Наши лучшие игроки не были лучшими, а дальше в силу вступает эффект домино. Я бы не сказал, что дело в отношении к работе. Это, скорее, просто глупость. Мы сами роем себе яму», — цитирует хоккеиста русская версия официального сайта НХЛ.

Стоун набрал 34 (15+19) очка в 37 матчах сезона при показателе полезности "+6".