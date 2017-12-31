Сборная Канады обыграла Швейцарию в финале Кубка Шпенглера, «сухарь» у Пулена

Сборная Канады обыграла сборную Швейцарии в финальном матче 91-го розыгрыша Кубка Шпенглера. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу канадской команды.

На 28-й минуте матча счёт в поединке открыл нападающий «Слована» Зак Бойчак. На 32-й минуте матча преимущество канадской команды удвоил защитник Максим Норо. На 53-й минуте нападающий Дэвид Макинтайр установил окончательный счёт в матче — 3:0. Экс-вратарь «Барыса» Кевин Пулен отыграл на ноль, отразив 36 бросков по воротам.

Канадская команда защитила титул обладателя Кубка Шпенглера, выиграв престижный трофей в третий раз подряд. В составе сборной Канады выступал нападающий «Автомобилиста» Пьер-Александр Паренто.

Рижское «Динамо» вылетело из турнира на стадии четвертьфинала, уступив чешскому «Маунтфилду».