МЧМ: сборная Швеции не проигрывает на групповом раунде турнира в течение 11 лет

1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.
Сборная Швеции не проигрывает на групповом раунде турнира в течение 11 лет. Последнее поражение «тре крунур» датировано 31 декабря 2006 года, когда защитник американской сборной Джек Джонсон в овертайме реализовал удаление защитника Юнаса Анелёва, который в настоящее время выступает за омский Авангард, и принёс победу своей команде со счётом 3:2 ОТ.
С тех пор шведская команда одержала 43 победы в 43 матчах групповых турнирах молодёжных чемпионатов мира с общим счётом 230:83. Шесть из этих побед с общим счётом 21:8 были одержаны над сборной России.
При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013 и 2014 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, дважды подряд проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.
|МЧМ
|Место проведения
|И
|В
|ВО
|ВБ
|РШ
|МЧМ-2007
|Швеция
|4
|2
|0
|0
|11:9
|МЧМ-2008
|Чехия
|4
|4
|0
|0
|22:9
|МЧМ-2009
|Канада
|4
|4
|0
|0
|21:3
|МЧМ-2010
|Канада
|4
|4
|0
|0
|28:6
|МЧМ-2011
|США
|4
|3
|0
|1
|21:9
|МЧМ-2012
|Канада
|4
|2
|1
|1
|26:11
|МЧМ-2013
|Россия
|4
|3
|0
|1
|19:8
|МЧМ-2014
|Швеция
|4
|4
|0
|0
|22:7
|МЧМ-2015
|Канада
|4
|4
|0
|0
|18:6
|МЧМ-2016
|Финляндия
|4
|4
|0
|0
|19:5
|МЧМ-2017
|Канада
|4
|4
|0
|0
|18:6
|МЧМ-2018
|США
|3
|3
|0
|0
|16:4