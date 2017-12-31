1 января молодёжная сборная России проведёт свой четвёртый матч на групповом этапе чемпионате мира, встретившись с командой Швеции. Игра начнётся в 4:00 мск.

История личных встреч сборных России и Швеции в рамках МЧМ

Сборная Швеции не проигрывает на групповом раунде турнира в течение 11 лет. Последнее поражение «тре крунур» датировано 31 декабря 2006 года, когда защитник американской сборной Джек Джонсон в овертайме реализовал удаление защитника Юнаса Анелёва, который в настоящее время выступает за омский Авангард, и принёс победу своей команде со счётом 3:2 ОТ.

С тех пор шведская команда одержала 43 победы в 43 матчах групповых турнирах молодёжных чемпионатов мира с общим счётом 230:83. Шесть из этих побед с общим счётом 21:8 были одержаны над сборной России.

При этом только в 2012 году шведская сборная добралась до золотых медалей турнира (в финале была обыграна Россия). В 2008, 2009, 2013 и 2014 сборная Швеции останавливалась в шаге от титула, дважды подряд проиграв Канаде, а ещё по разу уступив Финляндии и США. В 2010 году шведская команда стала бронзовым медалистом турнира.