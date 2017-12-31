Защитник Андрей Миронов сыграет за «Колорадо» впервые с 26 ноября

Российский защитник «Колорадо Эвеланш» Андрей Миронов должен принять участие в матче регулярного сезона НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает обозреватель NHL Адриан Дэйтер. Миронов заменит в составе шведского защитника Антона Линдхольма.

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Миронов не попадал в заявку на матч НХЛ с 26 ноября, когда его команда играла с «Калгари Флэймз».

В текущем сезоне за основную команду хоккеист провёл девять матчей, набрав 3 (1+2) очка при показателе полезности "+2" и 10 минутах штрафа.

В Американской хоккейной лиге защитник сыграл 13 матчей за «Сан-Антонио Рэмпейдж», в которых набрал 6 (1+5) очков за результативность.