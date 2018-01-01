Брагин: США – играющая команда, против неё надо действовать тактически

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового этапа МЧМ со Швецией (3:4 Б) поделился ожиданиями от четвертьфинала, где наша команда встретится со сборной США.
«Сложно сказать, понравился ли результат перестановки в сочетаниях. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать.
У американцев команда хорошая, очень играющая. Против неё нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.
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