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Брагин: США – играющая команда, против неё надо действовать тактически

Хоккей

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин после поражения в матче группового этапа МЧМ со Швецией (3:4 Б) поделился ожиданиями от четвертьфинала, где наша команда встретится со сборной США.

«Сложно сказать, понравился ли результат перестановки в сочетаниях. Сначала нужно внимательно пересмотреть игру и проанализировать.

У американцев команда хорошая, очень играющая. Против неё нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления», — цитирует Брагина пресс-служба ФХР.

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