Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

«Колорадо» разгромил «Айлендерс», «Чикаго» уступил «Калгари» в овертайме

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:1.

В составе победителей шайбы забросили Патрик Немет, Мэттью Ньето, Карл Сёдерберг, Эрик Джонсон и Габриэль Ландеског, который сделал дубль. Единственный гол «островитян» — на счету Джоша Бейли.

Нападающий «лавин» Наиль Якупов провёл на площадке 13 минут 14 секунд, нанёс один бросок и заблокировал два броска. Защитник Никита Задоров сыграл 19 минут 28 секунд, завершил матч с «+1», нанёс два броска, провёл четыре силовых приёма и заблокировал три броска. Защитник Андрей Миронов сыграл 12 минут 22 секунды и завершил матч с «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
6 : 1
1:0, 4:0, 1:1
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 – Немет (Керфут, Андригетто) – 09:31 (5x5), 2:0 – Ньето (Сёдерберг, Комо) – 25:25 (5x5), 3:0 – Сёдерберг (Уилсон, Джонсон) – 32:30 (5x5), 4:0 – Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 36:35 (5x4), 5:0 – Ландеског (Маккиннон, Жирар) – 38:24 (5x3), 5:1 – Бейли (Нельсон, Мейфилд) – 52:24 (5x5), 6:1 – Джонсон (Ландеског, Маккиннон) – 53:04 (5x5)

Видео второго гола Ландескога можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4 ОТ.

«Калгари» вёл 3:0 после дубля Мэттью Ткачука и гола Шона Монахана, но «Чикаго» смог отыграться. Шайбы забросили Джордан Истерли, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад. На первой минуте овертайма Марк Джиордано принёс победу «огонькам».

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
4 : 3
1:0, 2:2, 0:1, 1:0
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 – Ткачук (Монахан, Джиордано) – 19:58 (5x4), 2:0 – Ткачук (Годро, Баклунд) – 24:42 (5x4), 3:0 – Монахан (Годро, Броди) – 25:47 (5x5), 3:1 – Истерли (Саад, Хиностроза) – 28:37 (5x5), 3:2 – Тэйвз (Истерли) – 29:33 (5x5), 3:3 – Саад (Тэйвз) – 58:14 (6x5), 4:3 – Джиордано (Баклунд) – 60:52 (3x3)

Видео второго гола Ткачука можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент