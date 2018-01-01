«Колорадо» разгромил «Айлендерс», «Чикаго» уступил «Калгари» в овертайме

«Колорадо Эвеланш» разгромил «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 6:1.



В составе победителей шайбы забросили Патрик Немет, Мэттью Ньето, Карл Сёдерберг, Эрик Джонсон и Габриэль Ландеског, который сделал дубль. Единственный гол «островитян» — на счету Джоша Бейли.



Нападающий «лавин» Наиль Якупов провёл на площадке 13 минут 14 секунд, нанёс один бросок и заблокировал два броска. Защитник Никита Задоров сыграл 19 минут 28 секунд, завершил матч с «+1», нанёс два броска, провёл четыре силовых приёма и заблокировал три броска. Защитник Андрей Миронов сыграл 12 минут 22 секунды и завершил матч с «-1».

Видео второго гола Ландескога можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.

«Чикаго Блэкхоукс» уступил «Калгари Флэймз» со счётом 3:4 ОТ.



«Калгари» вёл 3:0 после дубля Мэттью Ткачука и гола Шона Монахана, но «Чикаго» смог отыграться. Шайбы забросили Джордан Истерли, Джонатан Тэйвз и Брэндон Саад. На первой минуте овертайма Марк Джиордано принёс победу «огонькам».

Видео второго гола Ткачука можно посмотреть также в «твиттере» НХЛ.