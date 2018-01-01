Стали известны три звезды недели НХЛ

НХЛ объявила трёх звезд прошлой игровой недели.

Третьей звездой признан нападающий «Бостон Брюинз» Дэвид Бэйкс, набравший 6 (3+3) очков в трёх матчах.

Второй звездой стал нападающий «Вегас Голден Найтс» Вильям Карлссон, набравший 5 (4+1) очков в трёх играх. В игре с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3) шведский форвард оформил первый хет-трик в своей карьере и истории клуба. Карлссон помог своему клубу одержать три победы на неделе, общая победная серия «Вегаса» достигла семи матчей.

Лучшим игроком признан голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, одержавший три победы в трёх матчах при коэффициенте надёжности 1,67 и проценте отражённых бросков 95,2 %. В игре с «Эдмонтон Ойлерз» (5:0) американский вратарь отыграл на ноль.