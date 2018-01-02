Плющев: у России скромная сборная, с США будет тяжело, у них есть лицо и почерк

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился ожиданиями от четвертьфинального матча молодёжного чемпионата мира между Россией и США.



«Думаю, нашей команде может помочь жёсткая игровая дисциплина, правильно выбранная тактика. Никакой импровизации. Чётко придерживаться того плана, который отработают тренеры. Если, конечно, он будет удачным.



Соглашусь, что нынешняя молодёжная сборная России – ровная команда. Откровенных лидеров нет, поэтому у команды нет большинства. Этот фактор играет серьёзную роль в матчах на вылет. Любая команда, не реализовывающая своё большинство, наказывается соперником. Сборная у нас скромная, каких-то ярких личностей, как было в предыдущие годы, я не вижу. Поэтому тренеры тасуют состав, ищут лучшие сочетания. Но это не лучший момент, экспериментировать на чемпионате мира.



В 2002 году мы обыграли США на этой же стадии со счётом 6:1. Ещё помню Фарго, где моя юниорская сборная играла с Америкой в финале. Тогда было завоёвано серебро. Володя Тарасенко, Женя Кузнецов, Никита Зайцев, Никита Пивцакин, Антон Бурдасов. Уступили в финале, судьи немножко поддушивали. Всё-таки играли в Северной Америке. Но команда у них была шикарная. Мы их обыграли в предварительном раунде, тогда тоже была приличная битва.



Нашим ребятам будет тяжело, в Америке с хозяевами всегда трудно играть. И сама по себе команда у американцев очень интересная. Я её видел, команда выработанная, есть своё лицо и свой почерк. Хватает ярких личностей. Плюс к хозяевам всегда благосклонно относятся судьи. Что-то могут пропустить невзначай, а что-то заметить. Но не сплавлять кого-то, конечно. Всё-таки это чемпионат мира», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Россия и США нашли друг друга. Кто и с кем сыграет в 1/4 финала МЧМ Всё что нужно знать о четвертьфиналах по состоянию на 1 января 2018 года.