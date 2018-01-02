Герсонский: исполнителей у США больше, но есть моменты, в которых можно надавить

Бывший главный тренер молодёжной сборной России Сергей Герсонский поделился ожиданиями от четвертьфинала молодёжного чемпионата мира между Россией и США.



«Уверен, что тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным детально изучил соперника. Разобрал варианты его игры. Предыдущая сборная США в большей степени отличалась коллективной игрой, умением играть в пас, что всегда неожиданно для любого коллектива. Построить оборону в играх с подобными командами не так просто. За счёт игры в пас снижается нагрузка на каждого хоккеиста, она делится на всех.

Нынешняя американская команда не так настроена играть в пас, как предыдущая. Есть моменты, на которые можно надавить. Брать своё за счёт активной игры в отдельных моментах с переходом на позиционные действия в других эпизодах. По сумме мастерства трудно судить. Наверное, исполнителей у Америки побольше. Поэтому многое определит функциональное состояние команды, подкреплённое игровой дисциплиной. Смогут ли хоккеисты выполнить задание тренерского штаба.



В 2005 году моя молодёжная сборная выиграла у США в полуфинале со счётом 7:2. Уже в финале уступили Канаде. Две игры, считайте, встречались с хозяевами. Полные трибуны на обоих матчах, граница же рядом. Нам ещё ночью спать не давали, канадские болельщики посетили отель и шумели. Стояли на ушах до утра, отель был похож на проходной двор. Такие моменты тоже влияют на результат. Не хватило и опыта, коллективной игры. Это моя тренерская вина. Думаю, что у Брагина сейчас таких моментов не должно произойти. Ребята знают, что предъявляемые им требования способствуют успеху. Должна быть дисциплина.

У нас тогда было много лидеров: Овечкин, Радулов, Малкин. Команда была хорошая. Правда, недостаточно сильно выглядела линия обороны и вратари. Сейчас таких ярких игроков не проглядывается, но с какой-то стороны это даже лучше. Вообще же создание МХЛ сильно повлияло на поднятие уровня молодёжного хоккея», — сказал Герсонский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.