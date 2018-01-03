Россия — США: Сёмин заработал «5+20» за удар в голову Джонса

Защитник сборной России Владислав Сёмин в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата мира с командой США заработал штраф «5+20» за грубый фол. В концовке первого периода Сёмин на входе в зону попал плечом в голову нападающему американской команды Максу Джонсу.

Видео эпизода можно посмотреть на странице журналиста Пита Блэкбёрна в «Твиттере».

После первого периода сборная США выигрывает у команды России со счётом 2:1. На 3-й минуте Киффер Беллоуз вывел США вперёд, на 11-й Марсель Шолохов счёт сравнял, а на 15-й Кайлер Ямамото забросил вторую шайбу американцев.