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«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин набрал 2 очка

Хоккей

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Фил Кессел (30-я минута), Райан Ривз (32), Конор Шири (32), Том Кюнхакль (34) и Джейми Олексиак (55). За «Филадельфию» шайбу забросил Джордан Уил (31). Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал 2 результативные передачи. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 19 минут 32 секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1 : 5
0:0, 1:4, 0:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Кессел (Кросби, Малкин) – 29:35 (5x4), 1:1 – Уил (Гудас, Мэннинг) – 30:29 (5x5), 1:2 – Ривз (Шихэн, Кюнхакль) – 31:09 (5x5), 1:3 – Шири (Коул) – 31:49 (5x5), 1:4 – Кюнхакль (Шихэн, Ривз) – 33:26 (5x5), 1:5 – Олексиак (Малкин, Кессел) – 54:04 (5x4)

Видео гола Кессела можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

В ещё одном матче «Бостон Брюинз» уверенно справился с «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:1. Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1 : 5
1:1, 0:1, 0:3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Хайнен (Нэш) – 08:17 (5x5), 1:1 – Эберле – 09:30 (5x5), 1:2 – Бержерон (Маршан, Хайнен) – 28:28 (5x5), 1:3 – Маршан (Пастрняк) – 49:04 (5x5), 1:4 – Шаллер (Курали, Макэвой) – 55:02 (5x5), 1:5 – Аккьяри (Шаллер, Миллер) – 57:47 (en)
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