«Питтсбург» разгромил «Филадельфию», Малкин набрал 2 очка

«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 5:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Фил Кессел (30-я минута), Райан Ривз (32), Конор Шири (32), Том Кюнхакль (34) и Джейми Олексиак (55). За «Филадельфию» шайбу забросил Джордан Уил (31). Нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отдал 2 результативные передачи. Защитник «лётчиков» Иван Проворов провёл на льду 19 минут 32 секунды.

Видео гола Кессела можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

В ещё одном матче «Бостон Брюинз» уверенно справился с «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:1. Голкипер «Бостона» Антон Худобин участия в матче не принимал.