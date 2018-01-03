«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси», Тарасенко забил гол и реализовал буллит

«Сент-Луис Блюз» одержал непростую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39). За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии буллитов Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко свои попытки реализовали, а вот броски Тейлора Холла и Кайла Палмьери отразил голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон. Это поражение стало для «дьяволов» третьим подряд.

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».