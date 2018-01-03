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«Сент-Луис» переиграл «Нью-Джерси», Тарасенко забил гол и реализовал буллит

Хоккей

«Сент-Луис Блюз» одержал непростую победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Скоттрэйд-центр» в Сент Луисе и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе «Блюз» отличились Владимир Тарасенко (13-я минута) и Тейдж Томпсон (39). За «Дэвилз» голы забили Нико Хишир (33) и Тейлор Холл (42). В серии буллитов Брэйден Шенн и Владимир Тарасенко свои попытки реализовали, а вот броски Тейлора Холла и Кайла Палмьери отразил голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон. Это поражение стало для «дьяволов» третьим подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
3 : 2
1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 – Тарасенко (Апшолл) – 12:48 (5x5), 1:1 – Хишир (Ватанен, Братт) – 32:36 (5x5), 2:1 – Соботка (Томпсон, Штястны) – 38:08 (5x5), 2:2 – Холл (Палмьери, Батчер) – 41:17 (5x4), 3:2 – Шенн – 65:00 ( ПБ)

Видео гола Тарасенко можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

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