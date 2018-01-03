«Колорадо» по буллитам одолел «Виннипег», у Задорова 1 очко, у Варламова 21 сейв

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе победителей отличились Натан Маккиннон (28-я минута) и Микко Рантанен (32). За «Джетс» две шайбы забросил Блейк Уилер (41, 60). Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов провёл на льду чуть более 34 минут и отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам. Защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов провёл на льду 9 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 12 минут 51 секунду.