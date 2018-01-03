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«Колорадо» по буллитам одолел «Виннипег», у Задорова 1 очко, у Варламова 21 сейв

Хоккей

«Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Пепси-центр» в Денвере и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В основное время в составе победителей отличились Натан Маккиннон (28-я минута) и Микко Рантанен (32). За «Джетс» две шайбы забросил Блейк Уилер (41, 60). Голкипер «Эвеланш» Семён Варламов провёл на льду чуть более 34 минут и отыграл на ноль, отразив 21 бросок по своим воротам. Защитник Никита Задоров отдал голевую передачу. Нападающий «Колорадо» Наиль Якупов провёл на льду 9 минут, защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов отыграл 12 минут 51 секунду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
3 : 2
0:0, 2:0, 0:2, 1:0
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Маккиннон (Рантанен) – 27:44 (5x5), 2:0 – Рантанен (Маккиннон, Задоров) – 31:31 (5x5), 2:1 – Уилер (Лайне, Моррисси) – 40:47 (5x4), 2:2 – Уилер (Элерс, Лайне) – 59:27 (6x5), 3:2 – Джонсон (Рантанен) – 64:50 (3x3)
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