«Югра» потеряла шансы на попадание в плей-офф

В первом матче сегодняшнего игрового дня хабаровский «Амур» потерпел поражение от новосибирской «Сибири», встреча завершилась со счётом 2:3 Б. Таким образом, ханты-мансийская «Югра», которая идёт на последнем месте Восточной конференции, потеряла шансы на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина—2018. Клуб не попал в плей-офф шестой раз подряд.



Команда Анатолия Емелина имеет на своём счету 39 очков после 46 встреч. Команду к сезону готовил Игорь Захаркин, которого уволили 28 сентября.



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Три главных вопроса. Эксперты — о финише «регулярки» КХЛ «Амур» обгонит «Сибирь» и «Барыс» в борьбе за плей-офф, а «Ак Барс» отвоюет первое место на Востоке — так считают эксперты.