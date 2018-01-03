Плющев: у России на МЧМ просто не было большинства, это тренерская работа

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал вылет сборной России с МЧМ-2018 после поражения от США (2:4).



«Американцы доминировали на протяжении двух с половиной периодов. Практически не давали нам поднять головы в своей зоне. Соперник прекрасно владел технико-тактическими действиями, прекрасно работал в зоне позиционной атаки. США создали столько моментов, что, если бы не наш вратарь, игра закончилась бы уже где-то в середине второго периода. Надо отдать должное нашим ребятам за характер. Они выжали из себя всё, что смогли.



Нельзя не отметить очень слабой игры в большинстве. Это тренерская работа. Подбор игроков, построение спецбригад. Тренеры готовят, подсказывают, говорят. Если нет большинства, а у нас его просто не было, то либо у России нет хоккеистов для реализации моментов и тренерских задумок, либо этому моменту не было уделено должное внимание. Если уж не половину, то хотя бы четверть надо было забивать из тех удалений, которые мы имели. В итоге в большинстве забили всего единожды. В отличие от соперников, которые по большей части преуспели в этом компоненте. Я много раз подчёркивал, что это определённая игровая психология. При отсутствии большинства не приходится рассчитывать на удачу или непонятные отскоки и добивания.



Чемпионат мира, пусть и молодёжный, — серьёзный турнир. На нём много игроков, показывающих техничный хоккей. Мы, к сожалению, показываем другой хоккей. Многие сейчас начинают говорить, что это неудачный возраст и так далее. Надо обратить внимание, что было на последних чемпионатах мира. Жилами вырывали бронзу у тех команд, которые на протяжении турнира показывали лучший хоккей, нежели у нас? Фолов у нас как было море, так и осталось. Фолят команды, которые проигрывают сопернику в техническом и в тактическом плане. Вот и делайте вывод, в чём мы слабее. Видимо, в системе подготовки», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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