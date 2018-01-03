«Динамо» по буллитам одолело «Трактор», прервав неудачную полосу

В Челябинске местный «Трактор» уступил московскому «Динамо», встреча завершилась в буллитной серии со счётом 2:3 Б. Московский клуб прервал серию из четырёх поражений.
В составе челябинского коллектива заброшенными шайбами отметились Артём Пеньковский и Рикард Йюнге. У команды Владимира Воробьёва голы на свой счёт записали Андрей Кутейкин и Владимир Брюквин, победный буллит реализовал Михаил Варнаков.
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