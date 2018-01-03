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«Динамо» по буллитам одолело «Трактор», прервав неудачную полосу

Хоккей

В Челябинске местный «Трактор» уступил московскому «Динамо», встреча завершилась в буллитной серии со счётом 2:3 Б. Московский клуб прервал серию из четырёх поражений.

В составе челябинского коллектива заброшенными шайбами отметились Артём Пеньковский и Рикард Йюнге. У команды Владимира Воробьёва голы на свой счёт записали Андрей Кутейкин и Владимир Брюквин, победный буллит реализовал Михаил Варнаков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
2 : 3
1:0, 0:0, 1:2, 0:0, 0:1
Динамо М
Москва
1:0 – Пеньковский – 08:37 (5x5), 2:0 – Йюнге (Кручинин) – 50:52 (5x5), 2:1 – Кутейкин (Варнаков, Брюквин) – 53:05 (5x4), 2:2 – Брюквин – 55:20 (5x5), 2:3 – Варнаков – 65:00 ( ПБ)

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