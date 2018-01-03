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«Автомобилист» в результативном матче уступил «Локомотиву», прервав череду побед

Хоккей

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение в серии буллитов в матче с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 5:6 Б.

В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов. У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов, также реализовавший победный буллит.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
5 : 6
1:1, 2:2, 2:2, 0:0, 0:1
Локомотив
Ярославль
0:1 – Апальков (Коршков) – 10:02 (5x5), 1:1 – Голышев – 11:13 (5x5), 2:1 – Василевский (Крикунов) – 20:33 (5x5), 2:2 – Кронвалль (Тальбо) – 24:03 (5x5), 2:3 – Любушкин (Лекомцев, Коршков) – 30:08 (5x4), 3:3 – Трямкин (Гареев, Василевский) – 38:10 (4x3), 3:4 – Локтионов (Мосалёв, Аверин) – 40:12 (5x5), 4:4 – Куляш (Голышев, Паре) – 47:39 (5x4), 5:4 – Крикунов (Тимашов, Кинг) – 56:40 (5x5), 5:5 – Коршков (Накладал, Кронвалль) – 59:23 (5x5), 5:6 – Локтионов – 65:00 ( ПБ)

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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