«Автомобилист» в результативном матче уступил «Локомотиву», прервав череду побед

В Екатеринбурге местный «Автомобилист» потерпел поражение в серии буллитов в матче с ярославским «Локомотивом», встреча завершилась со счётом 5:6 Б.
В составе команды хозяев заброшенными шайбами отметились Анатолий Голышев, Алексей Василевский, Никита Трямкин, Денис Куляш и Илья Крикунов. У «Локомотива» голы на свой счёт записали Даниил Апальков, Стаффан Кронвалль, Илья Любушкин, Егор Коршков и Андрей Локтионов, также реализовавший победный буллит.
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