Поникаровский: «Куньлунь» знает, что сделать, чтобы попасть в плей-офф

Нападающий «Куньлунь Ред Стар» Алексей Поникаровский прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (0:4).



«У нас был небольшой перерыв. В принципе, команда сегодня играла не плохо, но в силу того, что допустили ошибки, естественно, соперник реализовал свои моменты. Сложно играть с такой командой, как «Авангард». Особенно если допускать такие ошибки. Не получилось в этой игре реализовать свои моменты, которых было достаточно. Может быть, игра пошла бы по-другому, если бы вовремя забили гол. Но это не состоялось, будем готовиться к следующей игре. Думаю, сегодня удача была на их стороне, было много бросков, добиваний. Перекладины были, шайба проходила сквозь щитки вратарю, выходила с другой стороны. Моментов у нас была куча. Но шайба не пошла в ворота.



По турнирной таблице мы понимаем, где находимся. Знаем, что нам надо сделать, чтобы попасть в плей-офф. График у нас предстоит тяжёлый. Сейчас ещё две домашние игры, потом дальний выезд. Очки нам очень нужны. Следующие две игры обязательно надо выигрывать. А так, в принципе, команда работает и надеется на результат, чтобы догнать соперников по плей-офф», — сказал Поникаровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.

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