В. Воробьёв: благодарен игрокам «Динамо», что снова показали характер

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги встречи с челябинским «Трактором» (3:2 Б).



«Всех — с новым годом. Был тяжёлый матч. Готовились, старались, допустили несколько ошибок, в результате чего стали уступать в счёте. Не реализовали много моментов. Благодарен ребятам, что отыграли все 60, даже 65 минут, что опять проявили характер. А буллиты… Буллиты – это лотерея, здесь нам повезло больше», — приводит слова Воробьёва официальный сайт челябинской команды.



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