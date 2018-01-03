Шилин: «Авангард» эмоционально встряхнулся, нас уже все догнали

Вратарь «Авангарда» Олег Шилин поделился эмоциями от выигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (4:0).



«Изменил ли соперник игру во втором периоде? В принципе, они играли так, как играли, просто, думаю, не ожидали, что мы сможем так быстро вкатиться в первом периоде. На это мы и сделали ставку. Ну и повезло нам сегодня раза три – были штанги. А так, ничего особенного, обычный канадский хоккей в их исполнении: зашел в зону, бросил.



Что-то изменилось? Да нет, пока особо ничего не изменилось, разве что эмоционально встряхнулись. Отступать некуда, нас уже все, кто мог, догнали. Поэтому сегодня, кровь из носу, надо было выигрывать, начать хорошо поездку и дальше так же ее продолжить», — цитирует Шилина официальный сайт клуба.

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