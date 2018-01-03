Пелино: Канада с учётом НХЛ может собрать четыре классные команды, Россия — две

Тренер магнитогорского «Металлурга» Майкл Пелино поделился мнением об уровне хоккеистов в России и Канаде перед ОИ-2018.



«России, как и Канаде, посчастливилось иметь большой выбор игроков. Если собирать команду с участием представителей НХЛ, Канада могла бы выставить примерно четыре по-настоящему выдающиеся сборные. Думаю, две роскошные команды точно могла бы собрать Россия. Но в отсутствие хоккеистов из НХЛ тренерам приходится искать другие варианты. Текущий выбор штаба сборной России — игроки СКА и ЦСКА, однако и в других клубах КХЛ есть достойные кандидаты. И у нас в «Металлурге» — в первую очередь, разумеется, Сергей Мозякин, но я выделю и Тимкина, и Чибисова. Есть они и в «Ак Барсе», и в ряде других команд. Но ведь и те, что прибыли в этот раз из СКА и ЦСКА, тоже классные», — цитирует тренера официальный сайт клуба.