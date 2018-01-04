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Атанасиу в овертайме принёс «Детройту» победу над «Оттавой»

Хоккей

«Детройт Ред Уингз» одолел «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.

На 12-й минуте Андреас Атанасиу вывел «Детройт» вперёд. Спустя полчаса Райан Дзингел сравнял счёт. На 51-й минуте хозяева площадки получили право исполнить буллит, но Атанасиу не сумел переиграть голкипера. В итоге матч перешёл в овертайм, и через 6 секунд после его начала тот же Атанасиу принёс своей команде победу.

Это третья победа «Детройта» подряд. «Оттава» потерпела шестое поражение за семь последних матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2018, четверг. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 – Атанасиу (Манта, Фрк) – 11:15 (5x5), 1:1 – Дзингел – 40:39 (5x5), 2:1 – Атанасиу (Ларкин) – 60:06 (3x3)
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