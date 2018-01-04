Атанасиу в овертайме принёс «Детройту» победу над «Оттавой»

«Детройт Ред Уингз» одолел «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась победой хозяев со счётом 2:1 ОТ.



На 12-й минуте Андреас Атанасиу вывел «Детройт» вперёд. Спустя полчаса Райан Дзингел сравнял счёт. На 51-й минуте хозяева площадки получили право исполнить буллит, но Атанасиу не сумел переиграть голкипера. В итоге матч перешёл в овертайм, и через 6 секунд после его начала тот же Атанасиу принёс своей команде победу.



Это третья победа «Детройта» подряд. «Оттава» потерпела шестое поражение за семь последних матчей.