Ларионов: плохое большинство — вопрос уровня игроков, собранных в сборной России

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал выступление молодёжной сборной России на чемпионате мира в Баффало, сделав акцент на неудачной игре команды в большинстве. Российская сборная стала худшей на МЧМ-2018 по игре в большинстве и завершила борьбу на турнире поражением на стадии четвертьфинала (2:4 с США).

Сборная России 20 раз играла в большинстве на МЧМ-2018 и забила только 1 гол

«По большому счёту это максимум, который могла выполнить сборная России. На большее по демонстрируемой игре нам просто было сложно рассчитывать. Брагин, считаю, выжал всё, что мог. Не могу оспаривать его решения по выбранным игрокам, по тренерскому штабу. У него есть свои советчики: скауты, помощники.

Одна шайба в 20 попытках большинства? Эти вещи нужно детально анализировать, детально прорабатывать. Говорят, что у нас было мало времени для тренировок. Но я не думаю, что в этом вся проблема. Посмотрите на другие команды, ведь они были в таких же условиях. Но почему-то находили возможность забрасывать шайбы. Вопрос заключается в уровне игроков, собранных в нашей сборной. Это те люди, о которых мы сейчас говорим, которые у нас сейчас есть. Процент реализации большинства у сборной России был просто катастрофическим.

На турнирах подобного уровня эти вещи зачастую многое решают. Ты можешь сколько угодно обороняться, отдавать территориальное преимущество и владение шайбой. Но у тебя есть два-три момента, при помощи которых ты можешь украсть у соперника игру. Именно поэтому я считаю большинство наиважнейшим элементом на подобных турнирах. В большинстве всё и решается", — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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