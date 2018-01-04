Бурмистров сыграет в 4-м звене «Ак Барса» в 1-й игре после возвращения из НХЛ

«Торпедо» и «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного сезона КХЛ, который начнётся в 17:00 мск.

Нападающий Александр Бурмистров проведёт первый матч за казанcкую команду после возвращения в клуб из НХЛ. Форвард заявлен на игру в четвёртом звене. Защитники Степан Захарчук, Фёдор Беляков и нападающий Роберт Саболич дебютируют в составе «Торпедо». Последним клубом Захарчука был «Ак Барс».

Бурмистров заключил контракт с «Ак Барсом» до конца сезона

«Торпедо»:

Галимов (Лисутин);

Кинрейд — Баранцев, Паршин — Дугин — Даугавиньш,

С. Захарчук — Григорьев, Саболич — Галузин — Жуков,

Сергиенко — Шуленин, Грачёв — Костицын — Столяров,

Беляков, Ураков — Мозер — И. Захарчук, Веряев.

«Ак Барс»:

Гарипов (Шарыченков);

Марков — Яруллин, Зарипов — Ландер — Галиев,

Токранов — Батыршин, Азеведу — Ткачёв — Секач,

Охтамаа — Лямкин, Лукоянов — Потапов — Язьков,

Фаткуллин, Глинкин — Бурмистров — Глухов, Кара.