Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Дубль Лугина помог ХК «Сочи» обыграть «Северсталь»

Хоккей

ХК «Сочи» на домашнем льду со счётом 4:2 переиграл «Северсталь» в матче регулярного сезона КХЛ.

Дублем в составе «леопардов» отметился нападающий Дмитрий Лугин. Ещё по шайбе забросили канадские нападающие «южан» Эрик О'Делл и Шон Коллинз. Гол престижа в составе «сталеваров» на счету Александра Бумагина.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 января 2018, четверг. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
4 : 1
0:0, 2:0, 2:1
Северсталь
Череповец
1:0 – Лугин (Шмелёв, Щитов) – 25:23 (5x4), 2:0 – Лугин (Шмелёв) – 29:04 (5x5), 3:0 – О'Делл – 43:31 (5x5), 3:1 – Бумагин (Кагарлицкий, Мазур) – 46:35 (5x5), 4:1 – Коллинз (Уэллман) – 58:18 (en)

«Сочи» одержал вторую победу подряд, а «Северсталь» потерпела второе поражение в последних трёх матчах.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент