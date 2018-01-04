Дубль Лугина помог ХК «Сочи» обыграть «Северсталь»

ХК «Сочи» на домашнем льду со счётом 4:2 переиграл «Северсталь» в матче регулярного сезона КХЛ.

Дублем в составе «леопардов» отметился нападающий Дмитрий Лугин. Ещё по шайбе забросили канадские нападающие «южан» Эрик О'Делл и Шон Коллинз. Гол престижа в составе «сталеваров» на счету Александра Бумагина.

«Сочи» одержал вторую победу подряд, а «Северсталь» потерпела второе поражение в последних трёх матчах.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.