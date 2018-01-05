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Сборная Канады разгромила соперников из Чехии и вышла в финал МЧМ-2018

Хоккей

Молодёжная сборная Канады стала вторым финалистом чемпионата мира в Баффало, не оставив шансов соперникам из Чехии. Игра завершилась со счётом 7:2.

Канадцы пропустили уже на шестой минуте, но ещё до первого перерыва сумели ответить двумя голами. Во втором периоде сборная Канады забросила ещё четыре шайбы, а в третьем закрепила преимущество.

В составе сборной Чехии дубль оформил Филип Задина, у канадцев автором хет-трика стал Дрейк Батерсон.

Таким образом, молодёжная сборная Канады сойдётся с командой Швеции в финальном противостоянии турнира в Баффало, сборные Чехии и США поспорят за третье место мирового первенства.

U20 ЧМ-2018
05 января 2018, пятница. 04:00 МСК
Канада U20
7 : 2
2:1, 4:0, 1:1
Чехия U20
0:1 – Задина (Нечас, Михнач) – 05:55 (5x5), 1:1 – Стил (Клаг, Кайру) – 15:05 (5x4), 2:1 – Батерсон (Макар, Томас) – 18:08 (5x4), 3:1 – Батерсон (Макар, Бин) – 27:48 (5x4), 4:1 – Комтуа (Хауден, Форментон) – 29:43 (5x5), 5:1 – Кайру (Стил, Дюбе) – 32:15 (5x5), 6:1 – Батерсон (Маклеод) – 36:58 (5x5), 7:1 – Катчук (Томас) – 45:15 (5x5), 7:2 – Задина (Будик) – 50:11 (5x5)
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