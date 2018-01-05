Сборная Канады разгромила соперников из Чехии и вышла в финал МЧМ-2018

Молодёжная сборная Канады стала вторым финалистом чемпионата мира в Баффало, не оставив шансов соперникам из Чехии. Игра завершилась со счётом 7:2.



Канадцы пропустили уже на шестой минуте, но ещё до первого перерыва сумели ответить двумя голами. Во втором периоде сборная Канады забросила ещё четыре шайбы, а в третьем закрепила преимущество.



В составе сборной Чехии дубль оформил Филип Задина, у канадцев автором хет-трика стал Дрейк Батерсон.



Таким образом, молодёжная сборная Канады сойдётся с командой Швеции в финальном противостоянии турнира в Баффало, сборные Чехии и США поспорят за третье место мирового первенства.