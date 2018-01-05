МЧМ-2018: шведы забили американцам два гола в одном меньшинстве

Сборная Швеции одержала победу в полуфинале молодёжного чемпионата мира с командой США, встреча завершилась со счётом 4:2.



«Тре крунур» открыли счёт во втором периоде, а в третьем забили три гола в течение двух минут, при этом две шайбы им удалось забросить на контратаках при игре в меньшинстве после удаления Линуса Линдстрёма. Сначала Оскар Стеен сделал счёт 3:0, а через 38 секунд забил Аксель Юнссон Фьелльбю.

В финале турнира Швеция встретится со сборной Канады.

Видео гола Стеена можно посмотреть в «твиттере» TSN.



Видео гола Фьелльбю можно посмотреть в «твиттере» TSN.