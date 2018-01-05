«Даллас» — «Нью-Джерси»: Радулов забил красивый гол после ошибки соперника

«Даллас Старз» на домашней площадке принимает «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.



Во втором периоде нападающий «звёзд» Александр Радулов сделал счёт 1:1. Джейсон Спецца выиграл вбрасывание в зоне атаки на Радулова, который тут же нанёс бросок. Шайба отскочила в угол, где её подхватил защитник «Нью-Джерси» Энди Грин. Маттиас Янмарк оказывал на Грина давление, и защитник сделал передачу на пятачок, где без опеки находился Радулов. Он красиво переиграл Кори Шнайдера и забил 15-й гол в сезоне.

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