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«Куньлунь» отыгрался на последней минуте и вырвал у «Югры» победу в ОТ

Хоккей

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой». Встреча проходила в Шанхае и завершилась со счётом 2:1 ОТ.

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Больше двух периодов команды не могли распечатать ворота соперников, а на 51-й минуте Павел Варфоломеев нанёс точный бросок. Хозяева отыгрались за 36 секунд до сирены, сняв вратаря, автором гола стал Брэндон Ип. На 17-й секунде овертайма Ринат Ибрагимов принёс победу китайской команде.

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КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 1
0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Варфоломеев (Пестушко, Угольников) – 51:51 (5x4), 1:1 – Ип (Бек, Костицын) – 59:24 (6x5), 2:1 – Ибрагимов (Брюле, Бек) – 60:17 (3x3)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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