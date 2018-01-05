«Куньлунь» отыгрался на последней минуте и вырвал у «Югры» победу в ОТ

«Куньлунь Ред Стар» одержал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Югрой». Встреча проходила в Шанхае и завершилась со счётом 2:1 ОТ.

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Больше двух периодов команды не могли распечатать ворота соперников, а на 51-й минуте Павел Варфоломеев нанёс точный бросок. Хозяева отыгрались за 36 секунд до сирены, сняв вратаря, автором гола стал Брэндон Ип. На 17-й секунде овертайма Ринат Ибрагимов принёс победу китайской команде.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

