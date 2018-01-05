«Магнитка» — «Локомотив»: Казионов получил 20 минут за неспортивное поведение

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке принимает «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Знарок выиграет в Челябинске. Прогнозы на игровой день КХЛ «Сибирь» выиграет пятый матч подряд, «Автомобилист» остановит минчан, а «Лада» одолеет московское «Динамо».

На последней минуте второго периода нападающий «сталеваров» Денис Казионов был удалён на две минуты за задержку клюшкой Павла Красковского на пятачке перед своими воротами, а также получил большой дисциплинарный штраф за неспортивное поведение.



Начался третий период, «Магнитка» ведёт со счётом 3:0.

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Видео эпизода можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.