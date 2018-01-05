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Две передачи Белоусова помогли «Ладе» обыграть московское «Динамо»

Хоккей

«Лада» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1. Нападающий «Лады» Георгий Белоусов сделал две передачи.

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Игорь Скороходов вывел тольяттинскую команду вперёд на 15-й минуте, но вскоре Владимир Брюквин сравнял счёт. Во втором периоде хозяева смогли реализовать большинство, автором гола стал Артём Аляев. Окончательный счёт установил Денис Зернов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

КХЛ - регулярный чемпионат
05 января 2018, пятница. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 1
1:1, 1:0, 1:0
Динамо М
Москва
1:0 – Скороходов (Белоусов) – 14:03 (5x5), 1:1 – Брюквин (Никулин, Алексеев) – 16:09 (5x5), 2:1 – Аляев (Белоусов, Зернов) – 34:26 (5x4), 3:1 – Зернов (Мастрюков) – 59:37 (en)

Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.

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