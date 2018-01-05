Две передачи Белоусова помогли «Ладе» обыграть московское «Динамо»

«Лада» одержала победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча, проходившая в Тольятти, завершилась со счётом 3:1. Нападающий «Лады» Георгий Белоусов сделал две передачи.

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Игорь Скороходов вывел тольяттинскую команду вперёд на 15-й минуте, но вскоре Владимир Брюквин сравнял счёт. Во втором периоде хозяева смогли реализовать большинство, автором гола стал Артём Аляев. Окончательный счёт установил Денис Зернов.

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Видеообзор матча можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.