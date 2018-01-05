Знарок: у СКА впервые было 4 выходных, но не думаю, что мы готовы на 100%

Главный тренер СКА Олег Знарок прокомментировал победу в матче с «Трактором» со счётом 6:2.

«Рады, что начали новый год с победы. Что-то получалось, что-то нет. Мы знали, что «Трактор» уже сыграл одну игру. Немного потяжелее было нам войти в игру. Рады, что победили. Двигаемся дальше.

Что касается физической готовности после паузы, то у нас ребята отдохнули. Было, как никогда в этом году, четыре выходных дня. По движению вроде неплохо, но я не думаю, что мы готовы на 100%», — цитирует Знарка пресс-служба «Трактора».