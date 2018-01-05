В. Воробьёв: «Динамо» не смогло дожать «Ладу», но главное – не вешать носа

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Ладой» со счётом 1:3.

«Поздравляю «Ладу» с победой. Неплохо начали, контролировали игру, но не смогли забить в первом периоде больше одной шайбы. Во втором периоде подвела игровая дисциплина — стали нарушать правила, удаляться. Не смогли дожать соперника. Главное – не вешать носа. Для нас каждое очко – на вес золота, впереди игра с «Локомотивом», будем готовиться к ней», — цитирует Воробьёва пресс-служба «Лады».