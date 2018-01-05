Вратарь «Нефтехимика» Ежов выбросил блин Калниньша на трибуны после матча в Риге

4 января в Риге состоялся матч между местным «Динамо» и «Нефтехимиком», в котором хозяева одержали победу со счётом 2:1.



После игры вратарь рижан Янис Калниньш бросил свой блин во вратарскую площадь, чтобы принять участие в послематчевом рукопожатии. Голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов перед уходом с площадки взял блин Калниньша и выбросил его на трибуны.

«Динамо» обратилось к болельщикам с просьбой вернуть блин, чтобы Калниньш мог использовать его в следующих матчах.

Видео эпизода можно посмотреть также на канале рижского «Динамо» в YouTube.