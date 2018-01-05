Стал известен состав женской сборной России на молодёжный чемпионат мира

Накануне старта женского молодёжного чемпионата мира сборная России провела заключительную тренировку на льду арены «Дмитров», где 6 января наша команда сыграет первый матч группового этапа турнира с Канадой. Встреча начнётся в 15:30 мск.

Капитаном сборной России на чемпионате мира будет Алина Орлова. Ассистентами капитана станут нападающая Оксана Братищева и защитник Анастасия Медведева. В окончательный состав российской сборной вошли 23 хоккеистки.

Вратари: Диана Фархутдинова, Милена Третяк, Анна Алпатова.

Защитники: Анастасия Головкина, Ирина Кулагина, Анастасия Медведева, Алина Орлова, Вита Понятовская, Елена Проворова, Анна Савонина, Ирина Цацына.

Нападающие: Мария Александрова, Дарья Белоглазова, Оксана Братищева, Александра Буданова, Мария Лобурь, Полина Лучникова, Илона Маркова, Алёна Мезенцева, Анастасия Пестова, Мария Серова, Елизавета Шкалёва, Анастасия Якубива.