Партнёру Бучневича по звену Крайдеру удалят ребро из-за тромба в руке

Нападающему «Нью-Йорк Рейнджерс» Крису Крайдеру предстоит операция по резекции ребра, сообщает официальный сайт клуба. Он выбыл на неопределённый срок.

Крайдер не смог завершить матч с «Вашингтон Кэпиталз» в конце декабря, ему стало плохо во время игры. Врачи команды до матча видели, что у Крайдера опухла рука, но дали ему разрешение сыграть. Позднее у хоккеиста обнаружили тромб в руке, из-за чего потребовалась операция.

Резекция ребра — это операция, предусматривающая удаление части или целого ребра. Её проводят, в частности, для последующего удаления тромбов из глубоких вен руки.

Крайдер являлся партнёром по звену Павла Бучневича. В этом сезоне он принял участие в 37 матчах и набрал 22 (11+11) очка.