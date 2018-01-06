Гончаров, забивший гол с середины площадки, порвал сетку на ловушке Калниньша

Защитник «Салавата Юлаева» Максим Гончаров забил гол с середины площадки в матче с рижским «Динамо».



Как оказалось, Гончарову удалось забить, потому что он броском порвал сетку на ловушке вратаря Яниса Калниньша. Ловушку позднее показали в прямом эфире в телестудии — оказалось, в ней дырка.

Фото можно посмотреть в «Твиттере».

В предыдущем матче Янис Калниньш уже лишился блина. После матча с «Нефтехимиком» вратарь соперника Илья Ежов выбросил его на трибуны, после чего клуб обратился к болельщикам с просьбой вернуть блин.

Видео гола Гончарова можно посмотреть также на официальном сайте КХЛ.