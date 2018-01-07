Четыре шайбы Бержерона позволили «Бостону» разгромить «Каролину»

Хоккеисты «Бостон Брюинз» не оставили шансов гостям из «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, разгромив соперников со счётом 7:1.



Яркий матч удался Патрису Бержерону, который забросил четыре шайбы и стал автором одной результативной передачи. В активе Брэда Маршана четыре ассиста, а Давид Пастрняк набрал в этом противостоянии три очка (гол и две голевые передачи).



Эта победа стала для «Бостона» третьей кряду. Россиянин Антон Худобин провёл на льду весь матч, отразив 27 из 28 бросков.