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Четыре шайбы Бержерона позволили «Бостону» разгромить «Каролину»

Хоккей

Хоккеисты «Бостон Брюинз» не оставили шансов гостям из «Каролины Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, разгромив соперников со счётом 7:1.

Яркий матч удался Патрису Бержерону, который забросил четыре шайбы и стал автором одной результативной передачи. В активе Брэда Маршана четыре ассиста, а Давид Пастрняк набрал в этом противостоянии три очка (гол и две голевые передачи).

Эта победа стала для «Бостона» третьей кряду. Россиянин Антон Худобин провёл на льду весь матч, отразив 27 из 28 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 января 2018, воскресенье. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
7 : 1
5:1, 2:0, 0:0
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 – Бержерон (Маршан) – 03:14 (4x5), 2:0 – Нэш (Миллер, Бэйкс) – 05:43 (5x5), 2:1 – Стаал (Терявяйнен, Хэнифин) – 07:09 (5x4), 3:1 – Пастрняк (Бержерон, Хайнен) – 09:04 (5x4), 4:1 – Дебраск (Спунер, Крейчи) – 10:22 (5x5), 5:1 – Бержерон (Маршан) – 14:34 (5x5), 6:1 – Бержерон (Маршан, Пастрняк) – 25:36 (5x5), 7:1 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 30:45 (5x5)
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