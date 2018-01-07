«Куньлунь Ред Стар» и «Сибирь» забросили 11 шайб, клуб из Китая оказался точнее

«Куньлунь Ред Стар» на домашнем льду обыграл «Сибирь» со счётом 7:4 в матче регулярного сезона КХЛ.

Нападающий «Сибири» Тичар набрал 6 очков в последних 5 матчах, до этого 7 в 26

В составе победителей отличились Андрей Костицын (4-я минута), Брэндон Ип (31), Жильбер Брюле (35), Артур Кулда (43, Кори Кейн (44), Лукас Лессио (55). Окончательный счёт матча установил всё тот же Брюле (59), поразивший пустые ворота и оформивший дубль. В составе гостей дубль на счету Александра Шарова (16, 22), ещё по шайбе провели Степан Санников (22) и Йонас Энлунд (52). Шайбы Санникова и Шарова разделили между собой 15 секунд.

По ходу второго периода главный тренер хозяев Бобби Карпентер заменил голкипера Магнуса Хелльберга на Александра Скрынника. По ходу третьего периода главный тренер гостей Владимир Юрзинов-младший заменил начинавшего матч в воротах клуба Алексея Красикова на Александра Салака.

Алексей Красиков пропустил 2 шайбы меньше чем за минуту и был заменён на Салака

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