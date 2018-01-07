Воронин: «Адмирал» сплачивается за счёт таких побед, как над «Авангардом»

Автор победной шайбы в ворота «Авангарда» (5:4) нападающий Кирилл Воронин подвёл итоги встречи.

«У нас было хорошее начало, мы повели 4:0, задавили соперника. Жаль, что не удержали такое преимущество, дали слабину, пропустили раз, второй. И пришлось вновь набирать обороты. Тренеры в перерывах говорили, что нужно делать меньше ошибок в своей зоне и в средней зоне, допускать меньше контратак, удержаться за счёт, но не переставать атаковать.

Победная шайба? Да, давно не забивал. Мог отличиться ещё во втором периоде, но вначале угодил в перекладину, а во втором моменте начал выдумывать, слава богу, что в третьем периоде партнёры помогли и мы организовали этот гол", — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

Видео гола Воронина можно посмотреть на сайте КХЛ.