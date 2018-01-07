А. Костицын: «Куньлунь» не оставляет надежды побороться за плей-офф

Нападающий клуба «Куньлунь Ред Стар» Андрей Костицын прокомментировал победу в матче с «Сибирью» (7:4).

«Сегодня все хорошо сыграли, все звенья выложились полностью. У нас, конечно, были провалы в игре, повели в счёте и расслабились, но потом вернулись в игру. Задачу выполнили на сто процентов.

Первый гол? Это был наш розыгрыш при входе в зону, так получилось, что мой партнёр вытянул шайбу на себя и открылся на дальнюю штангу, отдал пас и забил.

Понятно, что нам ещё далеко до восьмёрки. Но есть надежда. Видите, последняя встреча — семь шайб, до этого столько много не забивали. Будем настраиваться на следующие матчи, там будет видно», — сказал Костицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Магжаном Тулюбаевым.