Гатиятулин: борьба за плей-офф давит на «Трактор», большая ответственность

Главный тренер челябинского «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (5:2).

«В турнирной таблице боремся за плей-офф, и это давит. Ответственность большая. Видно, что начали немного робко, но потихоньку вошли в игру. Здорово, что получилось, как и договаривались перед игрой, сыграть терпеливо. Создали моменты, смогли реализовать. Слова благодарности команде и болельщикам за поддержку.

Идея сходить в кино на «Движение вверх» появилась у Сеничева. Переключиться не мешало. Психологически непросто выходить, каждая игра – огромная ответственность, тем более в нашем текущем положении", — цитирует тренера пресс-служба клуба.